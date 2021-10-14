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ستادات الوطنية توقع اتفاق شراكة لتنظيم أوقات ومعسكرات عائلية لأسر أندية سيتى كلوب

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وقع مجلس إدارة  استادات الوطنية للإستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضة برئاسة المهندس سيف الوزيرى، اتفاق شراكة، لتقديم خدمات مميزة لأعضاء وأسر أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات الجمهورية، حرصا من شركة استادات على عودة الأجواء الأسرية والعلاقات العائلية فى ظل ضغوط العمل وانشغال أفراد الأسرة بمهامهم اليومية. 

وتهدف  استادات الوطنية وسلسلة أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة ، لذا لا يتوقف دور شركة استادات عند النشاط الرياضى فقط، ولكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها فى ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.

وفى إطار هذا الدور الكبير وتفعيلا له، وقعت  استادات الوطنية اتفاق شراكة مع مؤسسة ويل سبرينج، لتنظيم أوقات أسرية ممتعة لأعضاء وأسر أندية سيتى كلوب، وهو ما شهده نادى سيتى كلوب بمدينة العبور، الذى نظم يوما عائليا لأعضاء النادى من خلال "ويل سبرينج كامب" بهدف تقريب المسافات بين أفراد الأسرة الواحدة، عن طريق الألعاب والمسابقات الترفيهية بهدف قضاء أوقات أطول وأجمل بين الآباء والأمهات وأبنائهم.

وشارك فى ويل سبرينج كامب الذى أقيم بنادى سيتى كلوب فرع العبور، عدد كبير من نجوم الكرة وأسرهم لقضاء يوم عائلى ووقت ممتع وعلى رأسهم الكابتن عبد الحميد بسيونى والكابتن حسين عبد اللطيف والكابتن أسامة عرابى، بجانب أعضاء نادى سيتى كلوب العبور.

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ستادات الوطنية الوطنية

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