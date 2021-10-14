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الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة خيرية (فيديو)
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:00 م
وكالات
سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفاً من ركلة جزاء ضمن فريق من المشاهير في مباراة خيرية لكرة القدم اليوم الخميس.
وكان ماكرون يلعب في خط الوسط مرتدياً قميصاً يحمل رقم 3، وأعطيت له الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن أسقط لاعب من الفريق الآخر لاعباً من فريقه في منطقة الجزاء.
سدد ماكرون (43 عاماً) الكرة في وسط المرمى وعلى ارتفاع منخفض ولم يتمكن الحارس من صدها لتسكن الشباك.
وأقيمت المباراة في بلدة بواسي القريبة من باريس لجمع أموال لمؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.
🔥 LE BUUUUUUT DU NUMÉRO 3.... EMMANUEL MACRON !— RMC Sport (@RMCsport) October 14, 2021
😅 Sur penalty, le président de la République égalise pour le Variétés Club de France, bien aidé par le gardien il faut le dire... pic.twitter.com/uDXx49tgKN