انطلاق فعاليات معرض "تخفيضات الربيع 2021" في "إكسبو الشارقة"





انطلقت اليوم فعاليات معرض "تخفيضات الربيع 2021" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 14 حتى 23 أكتوبر الجاري وتنظمه شركة "ليز إيفنت" بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات وصناعة وتصميم الأثاث المنزلي وأبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة.





وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار منهجية العمل التي يتبعها مركز إكسبو الشارقة على صعيد تكثيف إطلاق المعارض التجارية المتخصصة بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة ..مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد وزيادة حركة المبيعات والشراء.





وأشاد بحجم ومستوى المشاركة للشركات العارضة في هذا الحدث التجاري المهم وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والتي حرص العارضون على تقديمها للاستفادة من الطلب المتزايد.





من جانبه قال جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة "ليز إيفنت" إن تنظيم هذا الحدث يأتي في ظل تنامي الشراكة الإستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة والتي أتاحت للشركة تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية ..معربا عن شكره لمركز إكسبو الشارقة على استضافة هذا الحدث وحرصه على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع.