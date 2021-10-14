الاتفاق ينهي علاقته بمدربه خالد العطوي

أعلن نادي الاتفاق السعودي إنهاء تعاقده مع المدرب خالد العطوي المدير الفني لفريق الكرة بالتراضي.





ونشر النادي السعودي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت خبر إنهاء العلاقة مع المدرب الوطني خالد العطوي بالتراضي.





وأشار النادي السعودي في بيانه بأن مباراة الاتفاق المقبلة أمام نظيره الأهلي في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستكون الأخيرة للجهاز الفني بقيادة خالد العطوي.





ومن جانبه وجه مجلس إدارة الاتفاق الشكر للعطوي وجهازهالمعاون طوال الفترة الماضية، والتي شهدت تطوراً تصاعدياً خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.



