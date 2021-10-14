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نسرين طافش أول الحاضرين في مهرجان الجونة وتؤكد:" المداح قدمني للجمهور بشكل مختلف"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:07 م
نسرين طافش
نسرين طافش
ايه عبد العزيز - تصوير عبير أحمد
بدأ حفل إفتتاح مهرجان الجونة منذ قليل بمقدمة رائعة من عدد من مذيعات القنوات الفضائية وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.



وكانت نسرين طافش أول الحاضرين بحفل الافتتاح وكشفت نسرين طافش عن تفاصيل مسلسل المداح قائلة:"المداح فرصة جميلة فقد قدمني بشكل مختلف للجمهور وعلي صعيد العالم الداخلي الشخصبة كانت مختلفه وقريبه من الشارع وشريحة كبيره من المجتمع ".



يحرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

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