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نجيب ساويرس عن أزمة الحريق بمقر الجونة: خدت الشر وراحت

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:10 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
منار أشرف داود
وجه المهندس نجيب ساويرس رسالة شكر لوزيرة الصحة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام على دعمها الكامل لمواجهة أزمة كورونا، وتلقي اللقاح لجميع العاملين في الدولة.

وقال"ساويرس" أنا بقى بالنسبة للحريق أنا بقول الحمد لله أخدت الشر وراحت".

وتابع مازحًا " مكنتش عامل حسابي في حريق قبل الإفتتاح 24 ساعة".


الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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