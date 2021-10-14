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الفنان الشاب حمدي مكاوي من مهرجان الجونة: أجريت عملية لعدم قدرتي على التنفس " (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:12 م
الفنان الشاب حمدي مكاوي
الفنان الشاب حمدي مكاوي
سعد نبيل_تصوير: عبير أحمد

استقبل الريد كاربد بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، عدد من نجوم الفن الذين حرصو على تلبية دعوة المشاركة في المهرجان، وذلك بقاعة بلازا داخل الجونة.


ووصل الفنان الشاب حمدي مكاوي على الريد كاربد، في مشهد مليئ بالسعادة والبهجة، مطمأن الحاضرين على صحته بعد إجراء عملية مؤخرا لعدم استطاعته على التنفس.


وكان حريق قد التهم الجانب الخارجى من قاعة المؤتمرات، أمس الأربعاء، حيث نجح رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، بالإضافة إلى كل من؛ ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

ويتضمن الحضور أيضًا؛ المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد وآخرين.

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