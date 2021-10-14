ناردين فرج: استيقظت على كارثة حريق مقر الجونة

قالت الإعلامية ناردين فرج في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "كل سنة بحس أن الهرجان بيكبر عن السنة الي قبلها،المسرح، الأفلام المشاركة مختلفة عن السنين اللي فاتت، وناس كتير متحمسة تشاهد الفاعليات المره دي جدًا ".





وتابعت قائلة:" أنا كنت موجود لحد الساعة 2 الصبح وقومت على الكارثة اللي حصلت بس الحمد لله".





وختتمت حديثها قائلة:"المهرجان مش ريد كاربت وافتتاح وختام زي ماناس كتير فاكرة الفاعليات والأحداث وجودة الأفلام المختارة".