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ناردين فرج: استيقظت على كارثة حريق مقر الجونة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:15 م
نادرين فرج
نادرين فرج
منار أشرف داود
قالت الإعلامية ناردين فرج في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "كل سنة بحس أن الهرجان بيكبر عن السنة الي قبلها،المسرح، الأفلام المشاركة مختلفة عن السنين اللي فاتت، وناس كتير متحمسة تشاهد الفاعليات المره دي جدًا ".


وتابعت قائلة:" أنا كنت موجود لحد الساعة 2 الصبح وقومت على الكارثة اللي حصلت بس الحمد لله".


وختتمت حديثها قائلة:"المهرجان مش ريد كاربت وافتتاح وختام زي ماناس كتير فاكرة الفاعليات والأحداث وجودة الأفلام المختارة".

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