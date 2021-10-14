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المخرج أمير رمسيس: "مهرجان الجونة أصبح لديه جرأه أكثر من قبل"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:22 م
أمير رمسيس
أمير رمسيس
آيه عبد العزيز
بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة منذ قليل بمقدمة رائعة من عدد من مذيعات القنوات الفضائية وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.


صرح المخرج أمير رمسيس عن معايير اختيار الأفلام مشيرة أن السنة الخامسة الرحلة أصبحت أسهل في اختيار الأفلام بالإضافة إلي أنه صنع اسم مع الموزعين والمنتجين".

أضاف:" المهرجان أصبح لديه جرأه أكثر ويستطيع اكتشاف أعمال جديدة مؤكدًا:"السنه دي شايفها هي سنه السينما المصرية".




ويحرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

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