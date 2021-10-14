بشرى:" تنظيم مهرجان الجونة في دورته الخامسة كان عمل شاق

بدأ حفل إفتتاح مهرجان الجونة منذ قليل مقدمة رائعة من عدد من مذيعات القنوات الفضائية وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.





صرحت الفنانة بشرى عن كواليس عملها في مهرجان الجونة مشيرة أنه كان عمل شاق ولكن تم بمساعدة فريق كامل مضيفة:" سعيده اننا وصلنا للدوره الخامسة".



كما تحدثت عن جائزة الحفاظ على البيئة جائزة الجونة الخضراء قائلة:" الجونة مدينه خضراء والمهندس نجيب سويرس يحرص على التجدد دائما ".





كما تحدث زوج الفنانة بشري عن تفاصيل شخصيتها مشيرًا أن بشري تنظم وقتها بشكل جيد للغاية مازحًا:" بشري سبعه صنايع ".



يحرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.