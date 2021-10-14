"الري" تنفذ 7 آلاف و 185 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري



وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإزالات المتبقية، بلغت 158 ألف إزالة، على مساحة 17.80 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الإزالات سيتم تنفيذها بـ 24 محافظة " أسوان - الأقصر- قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة - القاهرة - القليوبية - كفرالشيخ - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - الإسكندرية - الوادي الجديد - مطروح".



وتمكنت الوزارة، اليوم، من تنفيذ 251 إزالة خلال حملة إزالات كبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية في نطاق محافظات "الجيزة – القاهرة – الغربية – المنوفية – البحيرة – بنى سويف - أسيوط - المنيا" وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 68804 إزالة.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإزالة كافة التعديات التي تعيق المجرى المائي بالدولة.



كما نفذت الوزارة خلال الحملة 6 أكشاك بعزبة الخواجة التابعة للوحدة المحلية ببني علي بمركز بني مزار بهندسة غرب مغاغة بالإدارة العامة لرى غرب المنيا، و2 قرار إزالة لمواسير بمساحة 36 متر مربع وذلك بنطاق هندسة ري ميت سويد التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الدقهلية



وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدي على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، مؤكدًا أن حملة الإزالات بدأت بالفعل ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن والتي تنوعت بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات "الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ".



وأشار "عبد العاطى" أن أعمال الازالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، مضيفا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتوفير المعدات اللازمة للإزالات، مشيرًا الى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.



وصرح "عبد العاطى" بأن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.



وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة التخلص من كافة التعديات على نهر النيل والترع والمجاري مشددًا على ضرورة الإنتهاء من إزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر القادمة.



أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ 7 آلاف و185 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بمساحة مليون و60 ألف متر مربع تقريبا، بمختلف محافظات الجمهورية.وأشارت الوزارة، خلال البيان، إلى أن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها الفترة المقبلة بلغ، 165 ألف بمختلف محافظات الجمهورية، بمساحة تصل إلى 19 مليون و40 ألف متر مربع تقريبًا.