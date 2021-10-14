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ليفربول يفقد نجمي الفريق أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:02 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
 كشف البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق ليفربول، أنه ومواطنه أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الأحمر، من المقرر غيابهما عن مواجهة واتفورد ببطولة الدوري الإتجليزي الممتاز، بعد غد السبت، بسبب التزاماتهما الدولية مع منتخب بلدهما.

وكان ثنائي ليفربول جزءا من تشكيلة المنتخب البرازيلي أمام منتخبي فنزويلا وكولومبيا بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر العام المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت هذا الشهر، كما سيكونان أيضا ضمن قائمة الفريق التي ستواجه منتخب أوروجواي بالتصفيات، في مباراتهما التي ستقام في وقت مبكر من صباح غد الجمعة، بتوقيت المملكة المتحدة.

يعتقد فابينيو أنه لن يكون لديه وبيكر وقتا للعودة من أمريكا الجنوبية في الوقت المناسب، عندما يحل ليفربول ضيفا على واتفورد، حيث ستكون هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ خسارة فريق المدرب الألماني يورجن كلوب صفر / 3 أمام منافسه في فبراير 2020، وهي النتيجة التي أنهت 44 مباراة متتالية بلا خسارة لليفربول في الدوري الإنجليزي آنذاك.

وصرح فابينيو للصحفيين في البرازيل "أعتقد أن المباراة الأولى أمام واتفورد ستكون صعبة للغاية علينا. لا أعتقد أننا سنلعب. لا أليسون ولا أنا".

وأضاف اللاعب البرازيلي "ستكون المباراة ضد أوروجواي في الساعات الأولى من صباح الجمعة هناك (في المملكة المتحدة) والمباراة ضد واتفورد في الساعة 30ر12 ظهرا (بالتوقيت العالمي) يوم السبت".

وتابع "مع كل ما يتعلق بالسفر، لا أعرف كم من الوقت سيكون لدينا بين المباراتين. أعتقد أننا لن نلعب".

وأوضح فابينيو "لحسن حظ المدرب يورجن كلوب، فضل تيتي (مدرب منتخب البرازيل) ترك روبيرتو فيرمينو خارج تشكيلة الفريق، مما يعني أنه سيكون متاحا للرحلة إلى ملعب (فيكاريدج)، حيث يتطلع ليفربول إلى الحفاظ على سجله دون خسارة في 18 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي".

وكشف فابينيو أيضا أن النادي يفكر في نقله مع أليسون مباشرة إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم، لتجنب الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند عودتهما إلى إنجلترا.

وتابع "سنحتاج أيضا للحجر الصحي، لكن النادي لا يزال يدرس ما إذا كان من الأفضل الذهاب مباشرة إلى إسبانيا للعب ضد أتلتيكو والحجر الصحي هناك، دون البقاء في فندق بإنجلترا".

كانت مشكلات مماثلة حدثت في فترة التوقف الدولية السابقة، حيث دعت البرازيل لفرض حظر محلي على لاعبيها الغائبين عندما قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عدم السماح لهم بالسفر لحضور المباريات وسط مخاوف بشأن الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

ورغم ذلك، أكد فيفا في النهاية أن نجوم أمريكا الجنوبية يمكنهم المشاركة في التصفيات بعد فترة التوقف الدولي التي جرت في سبتمبر.

الكلمات المفتاحية

واتفورد ليفربول بيكر

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