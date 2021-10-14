موسيماني يستقر على تكتيك الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على طريقة لعبه لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.





موسيماني يواجه بطل النيجر بهذه الطريقة





ويدرس موسيماني تثبيت طريقة لعبه أمام بطل النيجر بالاعتماد على الثنائي ديانج والسولية في وسط الملعب على أن يقوم محمد محمود العائد من الإصابة بدور صانع الألعاب تعويضا لغياب أفشة.





ويرى موسيماني ان طريقة 4-2-3-1 هي الأنسب في هذه المواجهة، بحيث يقود محمد شريف الهجوم أمام الطرفين كهربا وطاهر محمد طاهر.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني السبت المقبل بالنيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



