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شعبة الثروة الداجنة تكشف الأسباب الخفية لارتفاع أسعار البيض (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:04 م
بيض- أرشيفية
بيض- أرشيفية
كساب أحمد
قال أبو الفتوح عبد المعز، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن سعر البيض في المزارع يقدر بـ50 جنيهًا، وتباع الكرتونة في بعض المناطق بـ60 جنيه، وهذا يرجع للسمسرة وخلافه.

شعبة الثروة الداجنة
 وتابع "عبد المعز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ارتفاع الأسعار المفاجئ ناتج من توقف الإنتاج من بعض المنتجين نتيجة انخفاض الأسعار في رمضان حيث وصل سعر الكرتونة لـ25 جنيه، مشيرة إلى أن الكثيرين من المربيين قاموا بالتخلص من القطعان، وهذا ما أدى لقلة العرض وارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار البيض
 ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول قطعان جديدة للإنتاج، وهذا من شأنه أن يقلل الأسعار بالتدريج خلال الفترة المقبلة.



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