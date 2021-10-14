علاقة انتهت بالانتحار.. مأساة فتاة ابتزها لاعب بنادي شهير وطلب صورا عارية

لم تدر خلود الفتاة العشرينية، أن علاقتها بشاب يكبرها ببضع أعوام، ستكتب الفصل الأخير في حياتها في مشهد مأساوي، وتنتحر قفزا من الطابق العاشر بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

ملابس عارية



تهديدات من شاب عبر فيس بوك



قبل عدة شهور تعرفت "خلود"، طالبة بمعهد سياحة وفنادق، على "أحمد.ن"، لاعب بنادي شهير، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ونشبت بينهما علاقة عاطفية.أيام وليالي طوال كان يخدع الشاب، الفتاة العشرينية بكلامه المعسول، مقنعا إياها بخطبتها فور انتهائه من دراسته بأكاديمية خاصة للطيران: "هخطبك أول ما أخلص الدراسة"، لتقع الفتاة في شباكه.في إحدى المرات حال حديث الفتاة مع محبوبها طلب منها أن ترسل له صورة، بملابسها المنزلية، قوبل طلبه بالرفض في بادئ الأمر، لكن سرعان ما أقنعها، وأرسلت له صورة وهي مرتدية تيشيرت داخل غرفتها.لم ينته الأمر عند ذلك، وطلب الشاب مساء الأحد الماضي من الفتاة صاحبة الـ 21 عاما، أن ترسل له صورة أخرى لكن في هذه المرة أن تكون عارية.رفضت خلود طلب محبوبها، وبمحاولته إقناعها كما فعل قبل ذلك: "ابعتي صورتك عادي ده أنا هبقى جوزك"، لكنها أصرت على الرفض رغم محاولاته العديدة".حاولت الفتاة العشرينية الابتعاد عن ذلك الشاب: " مش هعرف أكلمك بالليل الموبايل مش بيكون معايا"، لكنها تفاجأت بالصدمة الكبرى، وتهديدها من قِبل العشريني: "لو مبعتيش الصورة الساعة 7:15 دقيقة الصبح هيبعت صورتك اللي معايا لأبوكي".لجأت خلود لصديقتها المقربة "ياسمين"، وحكت لها عما حدث، لتساعدها في إيجاد حلا للتخلص من تلك الكارثة: "طلع أخلاقة زي الزفت.. كان عامل نفسه محترم في الأول.. مش عارفة أعمل إيه"، لكن الصديقة لم تجد حلًا لرفيقتها: " مش عارفة هنعمل معاه إيه".جلست العشرينية داخل غرفتها فور الانتهاء من مكالمتها مع صديقتها، تفكر في حيلة للتخلص من تهديدات ذاك الشاب، حتى خطر في بالها أن تتخلص من حياتها معتقدة أنها بذلك سينتهي كل شيء.مع طلوع نهار اليوم التالي، قفزت خلود من شقتها الكائنة بالطابق العاشر بأحد العقارات بمنطقة الهرم، لتسقط جثة هامدة وسط بركة دماء.ليلتم المارة بالشارع نحو الجثة، ليجدها جارتهم القاطنة معهم بالشارع، ليسرع أحد الجيران إلى مسكن الفتاة ليطرقوا باب الشقة، وبفتح والدتها أخبرخا: " إلحقي جثة بنتك تحت العمارة".هرعت الأم إلى الشارع، لتشاهد فلذة كبدها، جثة هامدة وتبين لها انفجار رأسها من شدة الارتطام بالأرض، وجسمها الضئيل.في الوقت ذاته، أبلغ أحد الأهالي، شرطة النجدة التي أخطرت العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، ليوجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.دقائق معدودة فقط كانت كفيلة بانتشار قوات الأمن بالشارع محل الواقعة، برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني بمحيط الجثة.تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن الفتاة أصغر أشقائها (ولدين _ بنت)، انتحرت بعد تهديدها من قِبل شاب تعرفت عليه عبر الفيسبوك، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى أن والدة الفتاة كانت قاسية في تربية ابنتها: " مش بتخرجها من البيت كثيرا".وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، وأحال اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الواقعة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.