"الضرائب" تكشف تفاصيل انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب



الفاتورة الإلكترونية

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية هدفها تقليص الاقتصاد الغير رسمي ووضع عدالة ضريبية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بعدم التعامل مع الفواتير الغير إلكترونية.





كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، التفاصيل المتعلقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر من أجل انضمام البنوك إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.وقال "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الخميس، إن هذا الانضمام يتوافق مع رؤية مصر 2030 من أجل ميكنة جميع التعاملات داخل الحكومة.وأضاف أن الهدف من رقمنة جميع التعاملات أن يكون هناك نوع من العدالة الضريبية بين كافة طوائف المجتمع وانتهاء مسألة الفحص المستندي من أجل أن يكون العمل إلكتروني وفي نفس التوقيت.وأشار إلى أن ميكنة الإقرارات الضريبية انتهت بالفعل في عام 2020 ولم يعد هناك أي إقرار يتم تقديمه ورقيًا ونسعى لتحويل كل أعمال قطاع الضرائب إلكترونيا وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.