Advertisements

"الضرائب" تكشف تفاصيل انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:07 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
شيماء حسن
كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، التفاصيل المتعلقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر من أجل انضمام البنوك إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب
وقال "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الخميس، إن هذا الانضمام يتوافق مع رؤية مصر 2030 من أجل ميكنة جميع التعاملات داخل الحكومة.

وأضاف أن الهدف من رقمنة جميع التعاملات أن يكون هناك نوع من العدالة الضريبية بين كافة طوائف المجتمع وانتهاء مسألة الفحص المستندي من أجل أن يكون العمل إلكتروني وفي نفس التوقيت.

وأشار إلى أن ميكنة الإقرارات الضريبية انتهت بالفعل في عام 2020 ولم يعد هناك أي إقرار يتم تقديمه ورقيًا ونسعى لتحويل كل أعمال قطاع الضرائب إلكترونيا وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

الفاتورة الإلكترونية
وأكد أن الفاتورة الإلكترونية هدفها تقليص الاقتصاد الغير رسمي ووضع عدالة ضريبية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بعدم التعامل مع الفواتير الغير إلكترونية.

الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية الضرائب

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يستقر على تكتيك الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 17 ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 19 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

محامي شيكابالا لـ"الفجر الرياضي": طلبنا النجدة في اتحاد الكرة لإثبات حالة.. ونسعى لإلغاء العقوبة

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"المالية": انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية

"الضرائب" تعقد ندوة تعريفية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الأحد المقبل.. بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتحويل الغير ملتزم للنيابة

لأول مرة في تاريخ مصر.. إنطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية غداً

رئيس مصلحة الضرائب يستعرض المنظومة الإلكترونية للضرائب مع مجلس الأعمال المصرى الكندى

وزير المالية : منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements