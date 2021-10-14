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أبرزهم دينيس جيمس وجورج فرح والدرة.. تعرف على ضيوف أولمبيا مصر

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:04 م
بيج رامي
بيج رامي
الفجر الرياضي

في واحدة من مفاجآت فعالية أولمبيا مصر التي ينظمها فريق كوسكواد خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن دينيس جيمس مدرب البطل العالمي بيج رامي، الفائز بلقب مستر اولمبيا للعام الثاني على التوالي، عن حضوره المهرجان الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD  تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ولن يكون بيج رامي و مدرب فقط اللذان سيحضران الفعالية الكبرى، فهناك أيضًا المدرب اللبناني.

الكلمات المفتاحية

لقب مستر اولمبيا رياضة بيج رامي اخبار الرياضة

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