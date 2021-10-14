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فراق انتهى بـ"جثة".. مأساة عشريني انتحر شنقاً داخل غرفته وزوجته سر الحكاية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيمان عبد العاطي
لم يتحمل "مصطفى" فراق زوجته بعد طلاقهما، ليقرر إنهاء حياته بطريقة مأساوية بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

365 سوما قضاها الشاب بعيدا عن رفيقة دربه بات معها أسير أزمة نفسية قبل أن يترك الحياة معلقا بسقف غرفته.

وأمس الأربعاء تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية العزيزية، بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة والتأكد من وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه.

عثرت القوة الأمنية برئاسة النقيب محمد جمال معاون المباحث على جثة "مصطفى" في العشرينات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، يتدلى من حبل مثبت بسقف غرفته.

وأكدت أسرته إقدامه على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية منذ انفصاله عن زوجته العام الماضي.

جرى نقل الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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