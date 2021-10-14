Advertisements

خبير يطالب التموين بدراسة أسباب ارتفاع أسعار البيض (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:23 م
بيض- أرشيفية
بيض- أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الحبوب والغذاء، إن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى ارتفاع أرتفاع أسعار الغذاء، حيث سترتفع أسعار النقل البحري وهو ما يؤثر على تكلفة النقل البحري ومصر تستورد 7 سلع أساسية ومنها القمح، والذرة، والسكر، وزيوت الطعام.

ارتفاع تكلفة الاستيراد
وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع أسعار الشحن العالمية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح من 12 إلى 20 مليار جنيه مصري، مشيدا بقرار الدولة بعدم رفع أسعار السولار حتى لا تتأثر أسعار السلع.

ارتفاع أسعار البيض
وكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض، قائلا إن مكونات الأعلاف التي تتغذى عليها الدواجن يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن اللحوم لم ترتفع بنفس نسبة ارتفاع الدواجن والبيض، ويجب دراسة هذا الأمر من قبل وزارة التموين.

الكلمات المفتاحية

انخفاض سعر اللحوم اللحوم البيض ارتفاع اسعار البيض أسباب ارتفاع أسعار البيض

أخبار تهمك

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تكتيك الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 19 ساعة

محامي شيكابالا لـ"الفجر الرياضي": طلبنا النجدة في اتحاد الكرة لإثبات حالة.. ونسعى لإلغاء العقوبة

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 17 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الفراخ والبيض في الاسواق اليوم الثلاثاء 12-2-2019

"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف رغم تراجع الدولار

اسعار الدواجن اليوم 7-9-2019

اسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-10-2019.. واستقرار فى بورصة الدواجن

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-7-2020.. السوق يستقر مع بداية تعاملات يوليو

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الخميس 2-7-2020 في الأسواق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements