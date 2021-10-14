خبير يطالب التموين بدراسة أسباب ارتفاع أسعار البيض (فيديو)





ارتفاع تكلفة الاستيراد

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع أسعار الشحن العالمية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح من 12 إلى 20 مليار جنيه مصري، مشيدا بقرار الدولة بعدم رفع أسعار السولار حتى لا تتأثر أسعار السلع.





ارتفاع أسعار البيض

وكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض، قائلا إن مكونات الأعلاف التي تتغذى عليها الدواجن يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن اللحوم لم ترتفع بنفس نسبة ارتفاع الدواجن والبيض، ويجب دراسة هذا الأمر من قبل وزارة التموين.



قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الحبوب والغذاء، إن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى ارتفاع أرتفاع أسعار الغذاء، حيث سترتفع أسعار النقل البحري وهو ما يؤثر على تكلفة النقل البحري ومصر تستورد 7 سلع أساسية ومنها القمح، والذرة، والسكر، وزيوت الطعام.