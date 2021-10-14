Advertisements

النيابة تصرح بدفن شاب لقى مصرعه بعد اصطدامه بسيارة ربع نقل بكرداسة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:24 م
النيابة العامة
النيابة العامة
إيريني صفوت
أمرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، التصريح بدفن شاب لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية، مما أسفر عن إصابة صديقه بطريق كرداسة.

تحقيقات نيابة كرداسة
كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل بطريق كرداسة، أن المصاب وصديقه كانا يستقلان الدراجة النارية في طريقهما للعمل صباحًا بطريق كرداسة.

وأضافت التحقيقات، أن السيارة الربع نقل الذي يستقلها المتهم قامت بقطع الطريق عليهما، فصدمت بهما، لأن المتهم كان يمشي مخالفًا للطريق الصحيح، وبعد اصطدامه بهما فر هاربًا بسيارته.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم كان يستقل سيارة ربع نقل بدون لوحات، قام بصدم الشخصين أثناء استقلالهما لدراجة بخارية (تروسيكل)، فأدى لمصرع أحدهما ونقل الآخر على المستشفى.

واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله عن الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، صدمتهما سيارة ربع نقل بطريق فى كرداسة بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.

غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أنه خلال استقلال شخصين دراجة بخارية، اصطدمت بهما سيارة ربع نقل، ما أسفر عن سقوطهما ومصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

كرداسة شاب سيارة ربع نقل تصريح دفن النيابة

أخبار تهمك

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

محامي شيكابالا لـ"الفجر الرياضي": طلبنا النجدة في اتحاد الكرة لإثبات حالة.. ونسعى لإلغاء العقوبة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 19 ساعة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر.. ومفاجاة بالهجوم

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تكتيك الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

مصرع شخص في تصادم سيارة بدراجة بخارية في قنا

السرعة الزائدة.. دفن ضحايا حادث مروري بطريق السويس

التحقيق في حادث طريق المنصورية بالجيزة والاستعلام عن حالة الصحية للمصابين

مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بقصر النيل

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة ربع نقل بكرداسة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

06:39 م

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements