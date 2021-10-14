التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تمكن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان جنوب السعودية.





وذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل.





وكان تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أعلن أمس، تصفيته أكثر من 100 عنصر من العناصر الإرهابية الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



