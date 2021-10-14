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مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 - 2022

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:31 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
يستهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون رحلة الدفاع عن لقبه الـ13 لبطولة الدوري المصري بمواجهة إنبي في الجولة الأولى.

من جانبه أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية أن الرابطة ستعلن في خلال أسبوع عن موعد إعلان مواعيد مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022".

ويواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منافسه الإسماعيلي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري.

و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي  مباريات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم كالآتي:- 

الجولة الأولى: الزمالك - إنبي

الجولة الثانية: الزمالك - طلائع الجيش

الجولة الثالثة: الزمالك - الأهلى

الجولة الرابعة: الزمالك - الإسماعيلي

الجولة الخامسة: الزمالك - البنك الأهلى

الجولة السادسة: الزمالك - سيراميكا

الجولة السابعة: الزمالك - المقاولون

الجولة الثامنة: الزمالك - غزل المحلة

الجولة التاسعة : الزمالك - سموحة

الجولة العاشرة : الزمالك - فيوتشر

الجولة الحادى عشرة : الزمالك - بيراميدز

الجولة الثانى عشرة : الزمالك - الجونة

الجولة الثالث عشرة : الزمالك - المقاصة

الجولة الرابع عشرة: الزمالك -  فاركو

الجولة الخامس عشرة: الزمالك - الإتحاد السكندري

الجولة السادس عشرة: الزمالك - المصري

الجولة السابع عشرة : الزمالك - الشرقية للدخان.

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