مارش يطالب لاعبي لايبزيج بتجاوز أزمة البداية

طالب جيسي مارش، المدير الفني للايبزج، فريقه إلى تجاوز البداية السيئة للفريق في الموسم، وذلك قبل مواجهة فرايبورج أحد مفاجآت الموسم الحالي في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وفاز لايبزج في آخر مباراتين في الدوري ليقفز إلى المركز الثامن، مبتعدا بفارق بخمس نقاط خلف فرايبورج صاحب المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الموسم ، وسيفتتح ملعبه الجديد بتلك المواجهة.





ويحتاج لايبزج، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق الألماني أول مباراتين له في دور المجموعات أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي.





وقال مارش في حديث مع الصحفيين، اليوم الخميس: "مباراة السبت مهمة للغاية بالنسبة لنا، ومع احترامنا لصحوة فرايبورج، فنحن نحتاج للفوز وتقديم أفضل أداء لنا في الموسم ".





وأضاف مارش أن كريستوفر نكونكو ونوردي موكيلي، جاهزان لخوض المباراة رغم عدم استكمالهما لتدريبات الفريق أمس الأربعاء.





وتمكن لايبزج من الفوز بستة مباريات من أصل عشر خاضها ضد فرايبورج، بما في ذلك الفوز 3 / صفر الموسم الماضي، لكن فرايبورج نجح في الفوز على لايبزج على ملعبه في عام 2018 و2019، في الوقت الذي نال فيه مدربه كريستيان سترايتش إشادة مارش.





وقال مارش الذي وصف سترايتش بالمدرب الممتاز: "الفريق لم يعد فقط قويا ذلك الموسم، لكنه يضم أيضا مجموعة متميزة ودائما يشكلون خطورة من الضربات الثابتة".



