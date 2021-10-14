أسعار حلاوة المولد 2021 في أشهر محلات مصر (تسيباس - العبد - لابوار - إيتوال - لابوم - مونجيني)





حلاوة المولد إحدى مظاهر احتفالات المسلمين بمولد النبوي الشريف، حيث تتميز بتعدد أنواعها، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والمميز عن أي انواع حلويات أخرى.





أسعار حلاوة المولد 2021 في مصر





وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية أسعار حلاوة المولد 2021 في أشهر محلات مصر وهم، تسيباس، العبد، لابوار، إيتوال، لابوم، مونجيني .





أسعار علب حلاوة المولد في تسيباس





أسعار علب حلاوة المولد، علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد، علبة 14 صنفًا: 90 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد، علبة 18 صنفًا: 160 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد، علبة لوكس صغير: 225 جنيها.





أسعار حلاوة المولد، علبة لوكس وسط: 295 الشرقية.





أسعار حلاوة المولد، علبة لوكس كبير: 375 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد، علبة فاخر صغير: 550 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد، علبة فاخر وسط: 825 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد، علبة فاخر كبير: 1200 جنيهًا.





أسعار علب حلاوة المولد في العبد





سعر علبة حلويات المولد 1 بسعر 485 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد 2 بسعر 385 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد 3 بسعر 270 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد 4 بسعر 200 جنيه.





سعر علبة حلويات المولد 5 بسعر 135 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد 6 بسعر 85 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد 7 بسعر 55 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد بايتس بسعر 170 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا أزرق بسعر 600 جنيه.





سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا نبيتي بسعر 825 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا فضي بسعر 975 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد علبة هدايا أخضر بسعر 1050 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 550 جنيهًا.





سعر علبة حلويات المولد علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 825 جنيهًا.





أسعار علب حلاوة المولد في لابوار





أسعار حلاوة المولد علبة ميني: 240 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد علبة وسط كرتون: 420 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد علبة وسط صفيح: 470 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد علبة كبيرة: 550 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد علبة جامبو: 800 جنيه.





أسعار حلاوة المولد امبلاج باسكت وسط وزن 2.5 كيلو: 1250 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد امبلاج باسكت كبير وزن 3.5 كيلو: 1750 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد امبلاج نحاس وسط وزن 2.5 كيلو: 2750 جنيهًا.





أسعار حلاوة المولد امبلاج نحاس كبير وزن 3.5 كيلو: 3750 جنيهًا.





أسعار علب حلاوة المولد في إيتوال





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 10 قطع: 45 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 18 قطعة: 90 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 27 قطعة: 155 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 36 قطعة: 230 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 48 قطعة: 290 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 38 قطعة: 330 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 52 قطعة: 520 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 69 قطعة: 640 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي إيليت 92 قطعة: 890 جنيهًا.





- تورتة المولد: 490 جنيهًا.





- علبة المعز: 700 جنيه.





- صينية المولد: 800 جنيه.





- علبة كنوز إيتوال: 110 جنيهات.





- علبة هدايا VIP: نحو 1100 جنيه.





- صينية المولد VIP: نحو 1250 جنيهًا.





- صندوق المحروسة: 3600 جنيه.





أسعار علب حلاوة المولد في لابوم





- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 1: 50 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 2: 80 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي رقم3: 120 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي رقم 4: 160 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس رقم 1: 230 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس رقم 2: 340 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي لوكس رقم 3: 450 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي vip صغير: 550 جنيهًا.





- علبة حلاوة المولد النبوي vip كبير: 850 جنيهًا.





أسعار علب حلاوة المولد في مونجيني





- علبة بهججة 50 قطعة: 105 جنيهات.





- علبة مزاجنجي 55 قطعة: 150 جنيهًا.





- علبة فرفشة 63 قطعة: 230 جنيهًا.





- علبة صهللة 72 قطعة: 300 جنيه.





- علبة صاحب السعادة 96 قطعة: 600 جنيه.





- علبة الاحتفال 103 قطعة: 950 جنيهًا.



