سميح ساويرس:" قلقت أن يكون الحريق قي المسرح الرئيسي"

علق المهندس سميح سويرس على حادث حريق الجونة مشيرًا أن كل ما اقلقه هو أن يكون الحريق حدث في المسرح الرئيسي لانه لايتسطيع إصلاحه في24 ساعه مضيفًا:"قررت عمل المهرجان بشكل طبيعي وهذا سر هدوئي".





كما تحدث " سويرس" عن ذكريات مهرجان الجونة قائلا الذكريات كثيرة جدا لا استطيع تذكرها الآن ولكن أهم ما أسعدني هو أغنيه المهرجان في دورته الأولي".







حرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.