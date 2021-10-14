Advertisements

الإمارات والسنغال توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر

وقعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي - سنغالي مشترك وذلك بحضور فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال على هامش منتدى الأعمال السنغالي الذي عقد في جناح موانئ دبي في " إكسبو 2020".

وقعها من جانب الدولة سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، ومن الجانب السنغالي بابا تراوري واليمان لام عن اتحاد نقابات أصحاب العمل بالسنغال .

وأكد المزروعي - بهذه المناسبة - اهتمام أصحاب الأعمال الإماراتيين من خلال هذا المجلس بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السنغال ..

لافتا إلى حرص غرف الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

وأضاف أن غرف الدولة على استعداد لمساعدة أصحاب الأعمال والمستثمرين من السنغال الراغبين في إنشاء مشاريع مباشرة أو مشتركة في الإمارات، فضلا عن دعمها للاستثمارات والشراكات الناجحة القائمة بين الشركات الإماراتية والسنغالية .

أخبار تهمك

بنزيما يشعل الأجواء بين باريس وريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 21 ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 20 ساعة

بإطلالة هادئة.. منى زكي تتألق من حفل افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 11 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

10:37 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بنزيما يشعل الأجواء بين باريس وريال مدريد

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements