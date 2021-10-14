هند صبري:" ثقتي في أفلام مهرجان الجونة كبيرة جدا"

تحدثت الفنانة هند صبري عن مهرجان الجونة معربة عن سعادتها بوجودها في اللجنة الإستشارية للمهرجان بجانب الفنانة يسرا.





أضافت:" ثقتي موجودة في الأفلام اللي هتتعرض داخل المهرجان وسعيده أن الجمهور سيراها لاول مره في العالم العربي".







حرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.