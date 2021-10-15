8 تصريحات مهمة من ياسمين فؤاد في الاحتفال بيوم البيئة العربي

شاركت مصر في الاحتفال بيوم البيئة العربى على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأحداث التوعوية التفاعلية بالمحميات والفروع الإقليمية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي، بالتزامن مع تسلم مصر رئاسة الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة.





وترصد "الفجر" أبرز تصريحات وزيرة البيئة في الاحتفال بيوم البيئة العربي:





١-توحيد جهود العالم العربى لحماية البيئة.





٢- يجب الحفاظ على استدامة موارد الطبيعية لنا وللأجيال القادمة بما يساهم فى تحقيق مستقبل أفضل ويضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض.





٢- يتضمن الاحتفال تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التوعوية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي.





٣- كما يتضمن عرض تنويهات وأفلام ورسائل توعوية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين من أجل المشاركة فى الحفاظ على البيئة.





٤- العمل التشاركي هو أساس حماية البيئة ومواردها.





٥-يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





٦-زيادة الموارد المالية للدولة.





٧-إشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص فى ظل النظر إلى البيئة كقيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.



