Advertisements

8 تصريحات مهمة من ياسمين فؤاد في الاحتفال بيوم البيئة العربي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:37 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
شاركت مصر في الاحتفال بيوم البيئة العربى على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأحداث التوعوية التفاعلية بالمحميات والفروع الإقليمية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي، بالتزامن مع تسلم مصر رئاسة الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة.

وترصد "الفجر" أبرز تصريحات وزيرة البيئة في الاحتفال بيوم البيئة العربي:

١-توحيد جهود العالم العربى لحماية البيئة.

٢- يجب الحفاظ على استدامة موارد الطبيعية لنا وللأجيال القادمة بما يساهم فى تحقيق مستقبل أفضل ويضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض.

٢- يتضمن الاحتفال تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التوعوية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي.

٣- كما يتضمن عرض تنويهات وأفلام ورسائل توعوية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين من أجل المشاركة فى الحفاظ على البيئة.

٤- العمل التشاركي هو أساس حماية البيئة ومواردها.

٥-يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

٦-زيادة الموارد المالية للدولة.

٧-إشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص فى ظل النظر إلى البيئة كقيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.

٨- دعم الدولة لكافة مشروعات التى تساهم فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

الكلمات المفتاحية

يوم البيئة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 15 ساعة

مهرجان الجونة.. مي سليم تتألق بفستان وردي خلال حفلة الأفتتاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 9 ساعات

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 7 ساعات

الإصابة تعطل ظهور راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الفروع الأقليمية للبيئة تنفذ العديد من الأنشطة استعدادا لمؤتمر التنوع البيولوجي

وزيرة البيئة: تطوير محمية رأس محمد رسالة للعالم بأهمية الموارد الطبيعية

تعرف على جهود مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي

وزيرة البيئة تشهد توقيع البنك الاهلى بروتوكول تعاون لدعم حملة ايكوايجيبت للسياحة البيئية

الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.. إطلاق حملة "الحفاظ على البيئة البحرية" غدا

11 رسالة جديدة من ياسمين فؤاد في الاحتفال بيوم البيئة العالمي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

01:11 ص

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements