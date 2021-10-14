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داليا البحيري:" سعيدة بتواجد كل هذه الأفلام داخل مهرجان الجونة"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:09 م
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
آيه عبد العزيز
أعربت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بوجود الأفلام المتواجدة في المهرجان كاشفة عن أنها أول سنة يكون متواجد فيها 7 أفلام.


وكان قد بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة بوجود عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.




حرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

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