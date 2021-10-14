مي سليم توجه رسالة شكر لإدارة مهرجان الجونة السينمائي

تحدثت الفنانة مي سليم عن استمتاعها بحضورها لمهرجان الجونة السينمائي،قائلة: "بستمتع بكل حاجه بتحصل، بكل الفاعليات، بكل الندوات، والأفلام المشاركة، بشوف كل زمايلي في المهرجان، من كل اللقاءات والندوات الي بتحصل بره الريد كاربت، علشان كدة ببقى حريصة جدا اني أحضر المهرجان ".



وتابعت قائلة:" بيبقى عندي حماس وطاقة ايجابية، وبشكر كل ادارة المهرجان على كل المجهود العظيم اللي اتعمل، والفترة الأخيرة بقول ان المخرجين الجداد بتنبهري بشغلهم وبأفكارهم، في أفكار جديدة ".



الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.