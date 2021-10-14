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أحمد داوود:" الأبطال الحقيقين لمهرجان الجونة هم عمال التشطيب"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:36 م
أحمد داوود
أحمد داوود
آيه عبد العزيز


علق الفنان أحمد داوود على حادث حريق الجونة مشيرًا أن البطل الحقيقي للمهرجان هما عمال التشطيب الذين عملوا على الاجزاء المحترقة للقاعه الرئيسيه ".


أضاف :" علا ورتني الفيديو وكان مخيف جدا وقالتلي مش هنروح قلتلها لازم نروح حتي لو مفيش حفل  افتتاح"







حرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.




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