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على خطى نجلاء بدر.. تارا عماد بإطلالة مثيرة في  "الجونة السينمائي"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:59 م
تارا عماد
تارا عماد
يارا أحمد


ظهرت الفنانة تارا عماد، بإطلالة مثيرة بفستان أحمر مثير مفتوح من ناحية الصدر وميك أب هادئ وتسريحة شعر تناسب الاطلالة وذلك على ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي".

ومن المقرر تكريم  النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

 

 

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.

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