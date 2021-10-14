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استشاري: السمنة تستنزف 75% من ميزانيات وزارات الصحة حول العالم (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:34 م
السمنة-أرشيفية
السمنة-أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يعاني من العديد من المشاكل مثل النهجان وتعب المفاصل وتعب الظهر، خلاف الإصابة بالسكر وأمراض القلب والشريين، مشيرًا إلى أن السمنة تستنزف أكثر من 75% من ميزانيات وزارات الصحة حول العالم.

مرض السمنة 
وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة للمتابعة مع متخصص في علم التغذية عند الرغبة في خفض الوزن، والحصول على مكملات غذائية أو كورسات آمنة ومستخلصة من مواد طبيعية.

خفض الوزن 
ولفت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي حرمان، من خلال تناول قدر معتدل من كل أنواع الطعام، مع تناول الألياف الغذائية التي تقلل الشهية.

الكلمات المفتاحية

مرض السمنة خفض الوزن السمنة

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