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أكرم حسني يعبر عن مدى سعادته بالمهرجان ويكشف عن أعماله المقبلة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:14 م
أكرم حسني
أكرم حسني
منار أشرف داود
وصل الفنان أكرم حسني، منذ قليل إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة.


وقال "حسني" في افتتاح مهرجان الجونة:" أنا بعتبر ان مهرجان الجونة كأن إبني بيتولد فأنا شايف تطوراته ونجاحاته فأنا فخور بمهرجان الجونة ".

وتابع قائلًا:"أنا حاليًا بحضر لمسلسل "مكتوب عليا" في رمضان مع نفس الطقم اللي عملت معاه في الوصية وان شاء الله نلحق نخلص ويعجلوا".

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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