استشاري: هذا سبب إصابة الأطفال الرضع بالسمنة (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الأم إذا تناولت الطعام بصورة كبيرة، أو إذا كان لديها استعداد للسمنة، قد يصاب الطفل الرضيع بالسمنة، معقبًا: "الطفل ممكن يصاب بالسمنة، رغم أنه لم يتناول الوجبات السرعية أو المياه الغازية، وهذا ناتج في الأساس من الأم".



التغذية العلاجية

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مريض السمنة الذي لديه شهية مرتفعة يعاني من زيادة حجم المعدة، وزيادة هرمون الجوع، وعلاج هذا الأمر يكون من خلال تناول الألياف التي تقلل الشهية، وبالتالي يقل الوزن بالتدريج.



مرض السمنة

ولفتت إلى أن السيليم من الألياف التي لديها قدرة كبيرة على امتصاص الماء، وبالتالي حجمها يزيد داخل المعدة، مما يقلل من حجم الوجبة، أما الردة فتقوم بإخراج الدهون مع الفضلات، أما الشوفان فيحافظ على عدم عودة الوزن للزيادة مرة أخرى.