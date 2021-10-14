نجم باريس يغيب عن مواجهة أنجيه

تأجل الظهور الأول للمدافع الإسباني سيرخيو راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، مرة أخرى في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.





وانضم راموس إلى سان جيرمان في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين ، بعد 16 عاما قضاها في ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة من مايو الماضي.





وأثيرت تكهنات حول إمكانية مشاركة راموس مع سان جيرمان أمام انجييه غدا الجمعة بالدوري الفرنسي لكن ناديه أكد اليوم صعوبة حدوث ذلك.





وأشار سان جيرمان في بيانه إلى أن راموس سيستمر في التدريبات الفردية على أن ينضم للتدريبات الجماعية في غضون عشرة أيام ، مما يعني غيابه عن المواجهة أمام لايبزج الألماني الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا وكذلك غيابه عن مباراة الكلاسيكو على ملعب مرسيليا في 24 أكتوبر الجاري.



