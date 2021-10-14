روسيا ترفع قيود الطيران للمنتجعات السياحية المصرية اعتبارا من 9 نوفمبر





أعلنت السلطات الروسية رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي.





وجاء في بيان صادر عن مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "بناء على المناقشات والوضع الوبائي في عدد من الدول؛ تقرر رفع القيود على تنفيذ رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من التاسع من شهر نوفمبر المقبل".





وأشار "مقر العمليات" إلى أن " نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، قد عقدت اجتماعا لمقر العمليات للحد من دخول وانتشار عدوى فيروس كورونا على الأراضي الروسية".





واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين - في 23 أبريل الماضي - على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.





ووقع بوتين - في 8 يوليو الماضي - مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.



