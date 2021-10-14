Advertisements

روسيا ترفع قيود الطيران للمنتجعات السياحية المصرية اعتبارا من 9 نوفمبر

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الروسية رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي.

وجاء في بيان صادر عن مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "بناء على المناقشات والوضع الوبائي في عدد من الدول؛ تقرر رفع القيود على تنفيذ رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من التاسع من شهر نوفمبر المقبل".

وأشار "مقر العمليات" إلى أن " نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، قد عقدت اجتماعا لمقر العمليات للحد من دخول وانتشار عدوى فيروس كورونا على الأراضي الروسية".

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين - في 23 أبريل الماضي - على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.

ووقع بوتين - في 8 يوليو الماضي - مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ ساعة الا ربع

تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

بإطلالة هادئة.. منى زكي تتألق من حفل افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 6 ساعات

بنزيما يشعل الأجواء بين باريس وريال مدريد

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

10:37 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements