تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة 15/10/2021 ودرجات الحرارة في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 في مصر، ونقدم لكم تفاصيل بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة.





حالة الطقس غدا في مصر





قالت الأرصاد، إن طقس الغد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على على السواحل الشرقية، حار على حنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.





وأوضح خبراء الهيئة، أن بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء سوف تتعرض ل شبورة في الصباح الباكر.





وتنشط الرياح على فترات متقطعة في أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال.









حالة البحر المتوسط معتدل، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





والبحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.





درجات الحرارة غدا في مصر





العظمى / الصغؤى





القاهرة 34 21





الإسكندرية 33 22





وادي النطرون 34 21





طنطا 33 21





شبين الكوم 33 21





دمنهور 30 20





بلطيم 31 22





مطروح 33 20





السلوم 32 20





سيوة 32 17





بورسعيد 29 23





دمياط 29 23





الزقازيق 34 21





المنصورة 33 20





الإسماعيلية 33 20





السويس 32 21





العريش 29 22





رفح 29 22





رأس سدرى 34 21





نخل 33 16





نويبع 33 26





طابا 32 22





كاترين 32 17





الطور 31 24





شرم الشيخ 34 27





الغردقة 34 25





مرسى علم 34 24





الفيوم 35 21





بني سويف 35 20





المنيا 35 20





أسيوط 36 20





سوهاج 37 23





قنا 39 24





الأقصر 40 24





أسوان 42 26





إدفو 42 26





أبو سمبل 41 27





الوادي الجديد 39 23





شلاتين 36 24





أبو رماد 34 22





حلايب 32 24





رأس حدربة 32 23