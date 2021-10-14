بعثة الأهلي تصل النيجر بعد رحلة استغرقت 5 ساعات

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، إلى النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 5 ساعات.





ومن المقرر أن يُنهي الوفد الأحمر إجراءات الخروج من المطار، ثم التوجه مباشرةً إلى فندق الإقامة وسط تأمين من قوات النيجر.





وكان الفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، اختتم مرانه الجماعي صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.





وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة اللاعبين التي تسافر إلى النيجر وضمت 19 لاعب هم:









علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.





ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



