الميني فوتبول ولجنه الشباب والرياضة يدشنان قرعه الدوري الممتاز رجال وسيدات







دشن أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الإتحاد العربي والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري وعضو مجلس إداراة الإتحاد المصري للميني فوتبول دشنوا ظهر اليوم الخميس 14 أكتوبر قرعه الدوري المصري الممتاز الثاني للميني فوتبول رجال وقرعة الدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول سيدات بحضور محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية للإتحاد وممثلي الهيئات الرياضية من مختلف المحافظات المصرية من الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات .



وأقيمت القرعة بالقاعة الرئيسية بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور رموز مصرية رياضية منهم فكري صالح رئيس اللجنة الفنية ومدرب حراس مرمي منتخب مصر للميني فوتبول و أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الرئيسية لإتحاد الميني فوتبول واللواء طارق حسن رئيس منطقة الإسكندريه للميني فوتبول و عماد اليماني رئيس منطقة شمال سيناء للميني فوتبول و محمد السماحي رئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول و مستور السرحاني رئيس منطقة مطروح للميني فوتبول و علي الفقي المدير التنفيذي للإتحاد و أحمد نحلة المدير الإداري للإتحاد و رحاب ممدوح المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات و محمود المصري المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 و محمد عباس المدير المالي للإتحاد و محمد خطاب مدير شؤن العضويه ومسؤلي الإتحاد سيد رجب و محمد توفيق و فرج صلاح و أيمن محمد و محمد شوقي المدير التنفيذي لمنطقة السويس و عبد الله سعد و محمد علي و محمد يوسف و محمود سالم والإعلامي هاني عصر والمخرج سمير واصف ولفيف من مجالس إدارات المناطق ورجال الإعلام والشخصيات العامه وكان الجميع من الهيئات الرياضية يتابع بشغف كبير للتعرف علي المجموعه التي سيمثلها .





وأسفرت القرعه عن أربع مجموعات والتي يمثلها اثنين وثلاثون فريق للدوري الممتاز الثاني رجال لرغبه رئيس الإتحاد المصري لتقليل المجهود البدني والمعنوي والمادي علي الفرق من خلال تقسيم الفرق عن طريق التوزيع الجغرافي لأربع مجموعات ومراعاة القرب والبعد ولتكون المنافسة أقوي ثم أقيمت بعدها مباشرة قرعة الدوري الممتاز الأول للسيدات بمشاركة ثلاثه وعشرين فريق قسمت إلي مجموعتين وأكد رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سعادته بإطلاق قرعة الدوري الممتاز الثاني رجال وأن المجموعات الأربع مجموعات قويه وسيكون دوري قوي ومنافسة كبيرة من اليوم الأول لإطلاق الدوري .







وأكد النائب محمود حسين سعادته أن يري في القرعة اليوم فرق سيدات من المناطق الحدوديه والصعيد في الدوري الممتاز من الوادي الجديد م.ش الخارجه وم.ش الري من سوهاج ونادي المياة المنيا وأكاديمية النجوم مطروح وكل الفرق الأخري المحترمة من كل المحافظات الأخري في دوري السيدات موجهاً الشكر الكبير لأحمد سمير مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول علي مجهوده الكبير وما تحقق من انجازات لرياضة الميني فوتبول علي مدي العام المنقضي والذي وصفه علي حد قولة النائب محمود حسين بإنه إعجاز وليس إنجاز وأضاف أحمد سمير مؤكداً علي أنه كان حفلاً ناجحاً ورائعاً وسيسجل في تاريخ رياضة الميني بإعتبارها قرعة أول دوري مصري ممتاز للسيدات . مضيفاً أن قرعه دوري الدرجه الثانية والثالثة هيكون يوم الأربعاد القادم عشرين أكتوبر وأن جميع البطولات ستنطلق في نوفمبر كما حدد لها في توقيتات ثابته علي مدار الموسم .





وأختتم رئيس الإتحاد أحمد سمير كلمته أن مصر تشهد مرحله كبيرة من البناء والتنمية وتسير بخطي ثابته في كافة المجالات نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.