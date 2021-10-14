محافظ بني سويف يكلف التضامن برعاية "مسن" والاستدلال على ذويه

كّلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وكيلة وزارة التضامن، بسرعة التعامل مع مواطن "مسن" بلا مأوى عثر عليه نائمًا بالقرب من المستشفى التخصصي وديوان عام المحافظة، موجها باتخاذ ما يلزم نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية المطلوبة للمُسن.



تضامن بني سويف

ومن جانبها، أوفدت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، فريق التدخل السريع للانتقال لموقع المواطن، حيث تبين أنه رجل مسن "65 عام تقريبًا" وتم نقله إلى دار فاقدي الرعاية بشرق النيل، لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له.



محافظ بنى سويف

كما وجه المحافظ ببحث الحالة من النواحى الاجتماعية والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذا المواطن، والوقوف على ملابسات تواجده بلا مأوى بأحد الشوارع، مع تكثيف حملات التضامن بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان والمرأة وذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتى تجوب شوارع وميادين المحافظة بحثا عن مثل هذه الحالات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

