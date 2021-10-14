سباق الكرة الذهبية.. كريم بنزيما يتفوق على محمد صلاح (أرقام)





اشتعل سباق جائزة الكرة الذهبية في القارة الأوروبية، وذلك بين كبار نجوم وهدافي كرة القدم العالمية، من مختلف الأندية الأوروبية الكبيرة.





ويشارك في هذا الماراثون الضخم عدد من هدافي أوروبا، حيث يتسابق كل لاعب مع فريقه ومنتخبه ليحقق اكبر عدد من الأهداف، ليتربع على عرش الصدارة ويقترب خطوة أكثر نحو الجائزة الضخمة.





المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية:-

الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) والإيطالي جورجو كيليني (يوفنتوس) والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي) والإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان سابقاً وباريس سان جيرمان الفرنسي حالياً) والبرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنجليزي) والنرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والإيطالي جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) والإنجليزي هاري كين (توتنهام) والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي) والدنماركي سايمون كاير (ميلان الإيطالي) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) والبلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي سابقاً وتشيلسي حالياً) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة سابقاً وسان جيرمان حالياً) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جيرارد مورينو (فياريال) والإنجليزي مايسون ماونت (تشيلسي) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإسباني بيدري (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس سابقاً ومانشستر يونايتد حالياً) والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد الإسباني).





وبعقد مقارنة بين النجمين محمد صلاح وكريم بنزيمة في عام 2021، نجد تفوق كاسح للديك الفرنسي على حساب نظيره.





فقد جاءت أرقام الثنائي على النحو التالي:





_ شارك صلاح في 44 مباراة، بينما شارك بنزيما في 48 مباراة.





_ سجل صلاح 28 أهداف، بينما سجل بنزيما 34 هدفاً.





_ وسدد صلاح 66 تسديدة نحو المرمى، بينما جاءت تسديدات بنزيما 82 تسديدة.





_ قدم صلاح 7 اسيست، بينما قدم بنزيما 12 اسيست.





_ صنع صلاح 94 فرصة، بينما صنع 71 فرصة.





_ راوغ صلاح 62 مراوغة، بينما راوغ بنزيما 55 مراوغة.





_ أهدر صلاح 29 فرصة، بينما أهدر بنزيما 21 فرصة.





_ حقق بنزيما خلال هذا العام بطولة واحدة وهي دوري الأمم الأوروبية.





_ وفشل صلاح في حصد اي بطولة خلال هذا العام.





الجدير بالذكر أن ماراثون الكرة الذهبية من المقرر أن ينطلق في 25 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة العديد من النجوم المتألقة في الوسط الكروي الأوروبي.



