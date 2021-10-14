جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي







خطفت النجمة جومانا مراد، الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خلال سيرها على السجادة الحمراء برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو.. وذلك بإطلالة استثنائية وراقية من كبرى بيوت الأزياء العالمية.



وظهرت جومانا مراد، بفستان طويل منفوش يغلب عليه اللون النيلي، بالإضافة إلى الزيتي، في لوحة فنية متكاملة من دار أزياء Dolce & Gabbana العالمية الشهيرة، متزينة بمجموعة مجوهرات فخمة من CHANEL و مرتدية جوانتي وحاملة بيدها شنطة من ماركة Prada، ومتألقة بمكياج مناسب للسهرات لخبير الميك أب أحمد خواجة.. حيث جاءت الإطلالة المميزة بتوقيع الاستايلست مي جلال.



وأعربت جومانا مراد، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية على التوالي، موجهة الشكر لمؤسسيه والقائمين عليه.. داعية الله أن يحفظ مصر وأن تستمر هذه الفعاليات الفنية لتحريك عجلة الثقافة والإبداع.



يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته رقم5، لا يزال قائمًا حتى الآن وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري، والذي سيشهد عرض 80 فيلمًا متنوعًا بحضور نجوم وصناع الفن السابع من مختلف دول العالم.



من ناحية أخرى.. انتهت جومانا مراد من تصوير فيلمها الأمريكي North Of The 10، والذي يشاركها فيه مواطنها الفنان سامر المصري، حيث من المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية العربية والعالمية.



