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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل حلويات شهير بالمعادي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:51 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
داليا عادل
أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل محل حلويات شهير في منطقة المعادي جنوب محافظة القاهرة، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به؛ كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

الحماية المدنية بالقاهرة
وسيطرت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على الحريق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

غرفة عمليات شرطة النجدة
وتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل حلويات شهير في المعادي، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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