وفاة راهب شاب بجبل القلالي

رقد، الراهب صرابامون السكندري، الراهب بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في البحيرة، عن عمر ناهز ٣٢ سنة قضى منها في الرهبنة ٦ أشهر فقط.



وفاة راهب شاب

ولد الراهب المُتنيح عام ١٩٨٩، وترهب في ٢٧ مارس من العام الجاري، وصلى صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير، صلوات تجنيزه بالدير اليوم.



البابا تواضروس الثاني

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لصاحبي النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب صرابامون السكندري، ويلتمس لهم عزاءً سمائيًّا، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.