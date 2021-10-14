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في افتتاح الجونة.. هشام ماجد يكشف عن أعماله المقبلة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:40 م
هشام ماجد
هشام ماجد
منار أشرف داود
صرح الفنان هشام ماجد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عن أعماله المقبلة قائلًا:" أنا حاليا بعمل فلمين واحد اسمه "تسليم أهالي" وده هينزل قريب، وفيلم "حامل اللقب لسه بصوره فاضل فيه أسبوع".


وتابع قائلًا:" أنا حاليا بقيت بهتم اني أعمل أكثر من فيلم في السنة والسنة بقت كلها موسم".


الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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