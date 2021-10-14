بوتين عن الانتخابات الرئاسية القادمة: لم اتخذ أي قرار بشأن ترشحي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بإنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024، حسبما جاء بشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.





وأوضح الرئيس الروسى، أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية جديدة، قائلًا: "نعم، الدستور يسمح لى أن أترشح لولاية جديدة، ولكن أى قرارات بهذا الشأن لم تتخذ".





وبشأن خلفه المحتمل فى الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام، قال بوتين: "أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابى التقليدى".





وأضاف: "لا يزال هناك وقت كبير حتى الانتخابات المقبلة، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع.. والوضع يجب أن يكون هادئًا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء".



