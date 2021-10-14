Advertisements

بوتين عن الانتخابات الرئاسية القادمة: لم اتخذ أي قرار بشأن ترشحي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
 قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بإنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024، حسبما جاء بشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضح الرئيس الروسى، أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية جديدة، قائلًا: "نعم، الدستور يسمح لى أن أترشح لولاية جديدة، ولكن أى قرارات بهذا الشأن لم تتخذ".

وبشأن خلفه المحتمل فى الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام، قال بوتين: "أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابى التقليدى".

وأضاف: "لا يزال هناك وقت كبير حتى الانتخابات المقبلة، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع.. والوضع يجب أن يكون هادئًا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء".

الكلمات المفتاحية

روسيا انتخابات الرئاسة في روسيا ألبوم آديل الجديد

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 20 ساعة

بإطلالة هادئة.. منى زكي تتألق من حفل افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يستقر على استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 11 ساعة

تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بنزيما يشعل الأجواء بين باريس وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعة

مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر كارتيرون.. هذا ترتيب حراس الزمالك في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

محكمة الانتخابات البرازيلية ترفض ترشّح لولا دا سيلفا لولاية ثالثة

الرئيس الموريتاني يؤكد عدم ترشحه لولاية ثالثة

جلسة طارئة للبرلمان السوداني بشأن تعديل دستوري حول ترشح البشير لولاية جديدة

الجزائر: مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة سيقدم أوراق ترشح الرئيس للمجلس الدستوري

"انسحابات بالجملة" و"تظاهرات مشتعلة".. هل يؤد الجزائريون حلم "بوتفليقة" في الولاية الخامسة

بوتفليقة يتقدم رسمياً للترشح للرئاسة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

10:37 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بنزيما يشعل الأجواء بين باريس وريال مدريد

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements