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الصدام الأول لإيهاب جلال.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالكونفيدرالية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:01 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
محمود دياب

محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره عزام باستاد عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة، طاقم حكام من دولة الصومال الشقيقة بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان ويساعده مواطناه حمزة حجي، المساعد الأول، ونور محمد المساعد الثاني، والحكم الرابع حسن حجي.

ويذكر أن بيراميدز يقوده المدرب إيهاب جلال وحقق الفوز على سموحة بثلاث أهداف مقابل هدف وتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر وسيواجه الأهلي.

الكلمات المفتاحية

رياضة ايهاب جلال اخبار الرياضة

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