60 مليون يورو سعر هدف ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني نجم خط وسط موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن موناكو يرغب في الحصول على حوالي 60 مليون يورو من أجل التخلي عن النجم الفرنسي الشاب.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية ستحاول التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وليفربول وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.



