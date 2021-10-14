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تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:43 م
أشرف زكي
أشرف زكي
رضوى خالد



أثارت شائعة جديدة تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عن وفاة الفنان الكبير عادل إمام، موجة من الغضب بين جمهوره الكبير في العالم العربي. وعلى الرغم من تكذيب هذه الشائعة إلا أنها تستمر في الانتشار والتداول في عالم «السوشال ميديا».





نفى نقيب المهن التمثيلية، الفنان الدكتور أشرف زكي، ما تردد عن وفاة الزعيم عادل إمام قائلًا «الكلام عن وفاة النجم الكبير عادل إمام، شائعة لا أساس لها من الصحة، والبعض يتناقلها دون التحقق من صحة الخبر، بعدما أطلقها عدد من معدومي الضمير، وأقول لهم اتقوا الله».



كما دعا عضو نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها.



وكان شقيق الفنان الكبير عادل إمام المنتج عصام إمام، كشف سابقًا عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه بعد شائعات إصابته بفيروس كورونا، وعمله القادم.



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان عادل إمام، كان مسلسل»فلانتينو" عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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